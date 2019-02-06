Киев, 6 февраля, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича передали в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявление политика, в котором тот обвинил украинские власти в преступлениях времён майдана, сообщил один из адвокатов Виталий Сердюк 5 февраля на официальной странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Янукович

«Речь идёт о потере Крыма, насильственном захвате власти, государственной измене, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», — рассказал Сердюк.

Также правоохранителям было передано девять томов доказательств. По словам адвоката, сведения были собраны во время политического судебного процесса над Януковичем.

«Их достаточно для формирования проекта обвинительного акта», — считает Сердюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевский суд заочно приговорил беглого экс-президента Украины к 13 годам тюрьмы.

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