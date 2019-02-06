Москва, 6 февраля, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Большинство жителей России (74%) слышали о «мусорной реформе». Хорошо осведомлены о нововведениях в этой сфере 24% граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

Так, 27% опрошенных считают, что в первую очередь реформа заключается в развитии систем сортировки мусора, 19% думают, что в повышении тарифов и в создании «Единого регионального оператора» (7%).

При этом выяснилось, что 58% жителей России довольны нынешней ситуацией с утилизацией мусора в своих населенных пунктах. 38% придерживаются 3 обратного мнения.

Опрос проведен 15 января 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, члены партии"Единая Россия» предлагает ввести льготы для граждан, сортирующих мусор или вообще освободить их от оплаты за вывоз мусора.

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