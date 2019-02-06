Москва, 6 февраля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Россия на сегодняшний день является страной, свободной от краснухи. Как сообщает 6 февраля пресс-служба Министерства здравоохранения РФ, статус страны, победившей это заболевание, документально подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

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Отмечается, что сертификат о достижении элиминации краснухи по итогам 2015−2017 годов министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой передала директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб. Подпись под документом поставил председатель Европейской региональной комиссии по верификации элиминации кори и краснухи Гюнтер Пфаф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее статус страны, победившей краснуху, получили Шри-Ланка и Узбекистан.

Напомним, краснуха — это острое вирусное инфекционное заболевание, которым болеют преимущественно дети и люди молодого возраста. Проявляется в виде мелкой сыпи, повышенной температуры, увеличения лимфоузлов и слабости. Она относится к инфекционным заболеванием с лёгким течением, тем не менее в отдельных случаях может вызывать серьёзные осложнения.