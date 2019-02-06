Санкт-Петербург, 6 февраля, 2019, 10:41 — ИА Регнум. После трагической гибели 5 февраля студента Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии от упавшей с крыши наледи сотрудники прокуратуры и чиновники Смольного усилят контроль за состоянием зданий, находящихся в федеральной собственности.

Дарья Драй ИА REGNUM Наледь и сосульки в Петербурге

Напомним, ледяная глыба убила студента этого вуза, упав с крыши принадлежащего вузу здания на Аптекарском проспекте, 6. Еще один студент получил травмы и был госпитализирован. Погибший и пострадавший, оба 1995 года рождения, приехали в Петербург из Узбекистана. Возбуждено уголовное дело.

«Прокуратура даст оценку соблюдения требований закона о зимней уборке этим учреждением, а также расходования бюджетных средств на мероприятия по уборке», — заявили в надзорном ведомстве.

Кроме того, прокуратура проверит соблюдение правил зимней уборки еще в 19 федеральных учреждениях, расположенных на территории Петроградского района и не входящих в ведение районной администрации.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко назвал случившееся «трагической случайностью» и «совпадением».

"В этом учреждении есть договор, и несколько дней назад там производилась очистка свесов сосулек. Не полностью выполненные работы, на мой взгляд, привели к этому трагическому случаю», — цитирует слова чиновника издание «Фонтанка».

Бондаренко сообщил, что сегодня в приоритете у всех городских служб — уборка наледи с кровель, которая образовалась после резкого перепада температур. Особое внимание будет уделено потенциально опасным кровлям в центральных районах города. Вице-губернатор возмутился, что в некоторых опасных местах даже не выставлено ограждение.

Кроме того, с 6 февраля для ускорения очистки дорог от снега начнут активно эвакуировать автомобили, припаркованные в местах, где размещен знак «Остановка запрещена». В иных случаях автомобили будут перемещать на время уборки.