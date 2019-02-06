Пермь, 6 февраля, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Пермские общественники подвергли сомнению независимость экспертизы, на основании которой принято решение о сносе Дворца культуры «Телта» и краевой властью объявлен аукцион. О том, что в экспертизе, которую проводил в 2013 году Пермский политехнический университет, нет заключения о необходимости демонтажа здания, а есть рекомендации по его восстановлению, общественники заявили ранее. Однако в ходе экскурсии по зданию ДК «Телта», организованной краевым министерством по управлению имуществом, архитектор Виктор Щипалкин, выступавший с позицией министерства, заявил, что в расчёт бралась экспертиза 2018 года, сделанная независимой организацией «Эксперт», сообщает ИА «Красная Весна».

Toshishiro Дворец культуры им В.И.Ленина. Пермь

Изучая причастность к «Эксперту» Виктора Щипалкина, в пермском отделении движения «Суть времени» выразили сомнение в независимости сделанного заключения. В организации общественникам отказали в предоставлении подробных сведений об исследовании здания «Телты», заявив, что не имеют права разглашать информацию об экспертизе согласно пункту договора с заказчиком. ООО «Производственная компания «Эксперт» осуществляет свою деятельность на основании свидетельства, которое выдано «Союзом проектировщиков Прикамья». Его учредителем и председателем Совета этой организации является некий Виктор Щипалкин. Второй учредитель «Союза проектировщиков Прикамья» — ООО «Проектно-строительная фирма «Горпроект», директором и учредителем которой является также Щипалкин. Таким образом, заключают общественники, компания «Эксперт» находится в зависимости от организации, возглавляемой Виктором Щипалкиным.

«Горпроект» разрабатывал принятые органами власти «стратегические» проекты, среди которых проект освоения территории, ограниченной улицами Ленина, Советской, Крисанова и Куйбышева; благоустройство набережной от Соборной площади до завода «Телта». Общественники делают вывод, что у Виктора Щипалкина мог возникнуть конфликт интересов. По их мнению, в благодарность за заключённые с ним контракты он мог поддержать продвигаемый некоторыми чиновниками снос Дворца культуры «Телта» с помощью своего положения директора, учредителя и председателя Совета саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья», выдавшей разрешение на работу «Производственной компании «Эксперт» — автору экспертизы, поддерживающей решение властей о сносе здания. Таким образом, заключение компании «Эксперт» может быть необъективно в силу определенной зависимости от пермских властей, опасаются активисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Пермского края приняли решении о сносе здания Дома культуры «Телта», заявив о его аварийном состоянии и необходимости демонтажа на основании результатов экспертизы. На ликвидацию объекта из бюджета выделяют более 13 млн рублей. Между тем общественники обращают внимание на то, что ранее здание подвергалось капремонту и планировалось к восстановлению.

Вокруг решения властей разразился скандал. Общественники указывают на выгодное местоположение «Телты». В результате сноса ДК освободится лакомый кусок земли. Информресурсы сообщают, что после демонтажа здания на этом месте построят фешенебельную гостиницу. Таким образом, у активистов возникли подозрения в лоббировании интересов бизнеса.

Также общественники недоумевают, почему повторную экспертизу не позволили сделать Пермскому политехническому университету, который проводил исследование в 2013 году и хорошо знает все проблемные участки.