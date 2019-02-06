Соледар, ДНР, 6 февраля, 2019, 10:22 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые формирования Украины 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 6 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

В ходе обстрелов ВСУ выпустили 615 единиц различных боеприпасов. На горловском направлении украинские силовики применили гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении ВСУ выпустили 18 мин из 120-мм миномётов, 30 мин из 82-мм миномётов, совершили 240 выстрелов из вооружения БМП, 200 выстрелов из зенитной установки, выпустили почти 90 гранат из гранатомётов различных типов, применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксировано применение украинской стороной 120-мм миномётов, гранатомётов РПГ и СПГ, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Широкая Балка, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт («Вольво-центр», терминал), Спартак, Ясиноватая, Старомихайловка, Александровка, Ленинское, Коминтерново», — рассказали в СЦКК.

На данный момент информации о гибели мирных граждан или повреждениях инфраструктуры нет.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 55 единиц боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил о возможных провокациях, которые готовит украинское командование к визиту представителей ООН в зону боевых действий.

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