Москва, 6 февраля, 2019, 11:20 — ИА Регнум. На YouTube-канале Кирилла Толмацкого, известного как Децл, вышел посмертный клип на трек Inferno. В четырехминутном ролике нет ни одного слова, а сам рэпер появляется в нем только ближе к концу.

Скриншот страницы YouTube канала Кирилла Толмацкого Клип на трек Inferno

Скриншот страницы YouTube канала Кирилла Толмацкого Клип на трек Inferno

В описании к клипу сказано, что Толмацкий планировал опубликовать его именно сегодня, 6 февраля. Изначально по задумке трек, как и весь альбом μετεμψύχωσις (Метемпсихоз), должен быть стать частью саундтрека к фильму. Также указано, что с греческого слово метемпсихоз переводится как «перевоплощение».

Ранее вдова покойного рэпера Юлия Толмацкая анонсировала музыкальное видео в своём Instagram. Она написала, что прощальный клип откроется утром 6 февраля и что «имеющий уши услышит».

Напомним, Кирилл Толмацкий умер 3 февраля в возрасте 35 лет после своего выступления в Ижевске. По предварительным данным, смерть наступила из-за наличия сердечной патологии. Выдвинутые версии о кончине Децла из-за передозировки наркотиков опроверг концертный директор рэпера Павел Беленец. Он отметил, что музыкант уже несколько лет придерживается здорового образа жизни, а в своих композициях регулярно напоминает о вреде запрещённых веществ.