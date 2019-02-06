Москва, 6 февраля, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил позвать в Госдуму санитарных врачей для проверки обстановки в нижней палате парламента из-за эпидемии гриппа, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля. Предложение нашло поддержку парламентариев.

Алексей Протопопов. Детский доктор (фрагмент). 1885

«У нас мощные санитарные врачи, я бы просил направить сюда санитарных врачей для проверки эпидемиологической обстановки в Госдуме», — предложил Жириновский в ходе заседания.

Он указал на то, что «нельзя подвергать опасности лиц, которые носители высшей государственной власти».

Председательствующий первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») поддержал предложение.

«Давайте попросим комитет по здравоохранению проработать это направление», — поручил Жуков.