Владикавказ, 6 февраля, 2019, 09:56 — ИА Регнум. В Северной Осетии задержан подозреваемый в совершении двойного убийства, совершенного пять лет назад. В январе 2014 года житель города Дигора вместе со своим подельником расстрелял троих человек около кафе «Дымок». Погибли на месте происшествия двое, один был ранен.

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Преступники скрылись с места преступления. Позже один из них был задержан. Следователи установили его вину, а суд вынес наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

В течение всего этого времени после преступления второй злоумышленник, которому заочно было предъявлено обвинение, скрывался от правоохранителей. В ночь на 5 февраля обвиняемый был задержан во Владикавказе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета. В настоящее время следствие ходатайствовало о его аресте.

Как сообщало ИА REGNUM, оба участника этого убийства Заур Т. и Алан Х. имели судимости за разбойное нападение и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Следствие выдвигало версию, что убийство они совершили преднамеренно.