Москва, 6 февраля, 2019, 09:50 — ИА Регнум. В 26 европейских странах отмечено широкое распространение вирусов гриппа. Активность гриппа продолжает расти, сообщает 6 февраля пресс-служба Роспотребнадзора.

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«Среди циркулирующих вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа субтипа A (H1N1)09, A (H3N2)», — сообщает ведомство со ссылкой на данные Европейского регионального бюро ВОЗ.

Еще в 19 европейских странах зафиксировано региональное либо локальное распространение вирусов или спорадические случаи заболеваний.

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В России на пятой неделе года превышение недельных эпидпорогов по гриппу и ОРВИ произошло в 43 регионах и в девяти центральных городах. Большинство заболевших гриппом — дети дошкольного и школьного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия гриппа наблюдается в Японии, заболевших — более 2,2 млн. С 21 по 27 января на каждую больницу в среднем приходилось более 57 заболевших, что является рекордным показателем для этой страны с 1999 года.

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