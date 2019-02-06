Якутск, 6 февраля, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Жить в России стало хуже, и нужно что-то менять, к такому выводу пришёл директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, проанализировав данные о количестве заболевших раком и ВИЧ, а также данные по убыли населения страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Если посмотреть динамику изменения численности населения за период январь — июль с 2011 года до 2018 года, видно, что всё это время шла постоянная убыль населения, достигнув минимума в 2014 году. В последние три года (2016−2018 годы) этот рост происходит с пугающей тенденцией. Только за вышеуказанные семь месяцев убыль населения составила 170,5 тыс. человек. Миграционный прирост населения в эти годы тоже постоянно снижался. В 2018 году мигранты лишь компенсировали на 46,1% естественную убыль. Естественный прирост населения в январе — июле 2018 года зафиксирован только в 18 субъектах из 83 субъектов России (в январе — июле 2017 г. — в 22 субъектах)», — констатировал эксперт.

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Юрий Данилов отметил, что безрадостную картину усугубляет рост на 5,3% жителей России, умерших от новообразований в 2018 году, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (всего 172,3 тыс. человек).

«В дополнение можно привести данные других аналитиков по вич-инфицированным, суицидам и так далее. Вывод может быть только один — жить стало хуже и совсем не весело. Наверное, власть имущим нужно что-то менять. Реформы в медицине доходят до абсурда, к примеру, для трудоустройства человек вынужден платить деньги (откуда их взять, если он безработный?). Врачи вместо того, чтобы лечить, стали рвачами, то есть зарабатывают на болезнях людей. Массовые эпидемии стали закономерными явлениями. В Якутске из-за карантина дети уже не учатся вторую неделю, и так по всей стране», — отметил Юрий Данилов.

По его мнению, Министерству здравоохранения вместо ненужных рекомендаций по всевозможным диетам и голоданиям нужно взяться на работу. Правительству России во главе с премьер-министром Дмитриям Медведевым эксперт рекомендовал «не раскатывать по регионам страны со странными заявлениями, которые вызывают у населения только усмешки и раздражение».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в России диагностировано 617 тыс. случаев заболеваемости раком, в 2016 году — 599 тыс. случаев. На сегодняшний день состоят на учёте 3,63 млн человек с онкозаболеваниями. Число людей, у которых был впервые установлен диагноз ВИЧ-инфекции, составило 85 тыс. 802 человека, а в 2018 году зафиксировано 80 тыс. 450 новых случаев инфекции. По данным опроса «Левада-центра», 41% молодых людей, проживающих в России, хотели бы переехать на постоянное место жительства за границу.

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