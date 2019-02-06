Казань, 6 февраля, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов стал лучшим бомбардиром клуба за время выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Акутагава Данис Зарипов

Зарипов оформил дубль в матче с нижегородским «Торпедо». Теперь на его счету 142 шайбы за «Ак Барс». По этому показателю он обошёл Алексея Морозова.

Отметим, что «Ак Барс» одержал победу над «Торпедо» со счётом 5:1.

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