Серпухов, Московская область, 6 февраля, 2019, 09:28 — ИА Регнум. В Московскую областную думу внесён проект об упразднении Серпуховского района. Текст документа опубликован на официальном сайте правительства Московской области.

Орленок Иван Сергеевич Карта Серпуховского района

Законопроект «Об упразднении Серпуховского района Московской области и внесении изменений в Закон Московской области «Об административно-территориальном устройстве Московской области» внесён губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым.

Власти Московской области проводят в регионе административную реформу, объединяя районы и населённые пункты, расположенные в них, в городские округа. Недавно было принято решение объединить Одинцово, Одинцовский район и город Звенигород в городской округ «Одинцово».

Ранее губернатор Подмосковья Воробьёв, комментируя административную реформу, заверил, что хаотичная застройка в результате преобразования в городские округа территориям не угрожает.