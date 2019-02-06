Киев, 6 февраля, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Для Украины сотрудничество с Россией является вопросом выживания. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире украинского телеканала NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

Россия — партнер Украины, с которым нужно строить сотрудничество, нравится это или нет. Партнерство с Россией необходимо ради выживания, иначе Украина пропадет, заключила Герман.

Таким образом политик прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего не пускать на президентские выборы российских наблюдателей. Выборы президента и парламента состоятся на Украине 31 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономический крах в случае дальнейшего ухудшения отношений с Россией предрек Украине бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко. Вместе с тем Порошенко 5 февраля заявил, что в низком благосостоянии украинских граждан виновата именно Россия.

Читайте также: Экс-глава минтранса Украины: Выживание зависит от России

А также: Порошенко: В низком благосостоянии украинских граждан виновата Россия