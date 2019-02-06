Вашингтон, 6 февраля, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе ежегодного послания к конгрессу пообещал построить стену на южной границе страны, несмотря на продолжающийся протест со стороны демократов, сообщает 6 февраля The Washington Examiner.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и стена

«В прошлом большинство людей в этой комнате голосовали за стену — но надлежащая стена так и не была построена, — заявил Трамп, — Я займусь ее строительством».

Что же до объявления ЧС, которое позволит взять под контроль средства, необходимые для строительства стены, — Трамп сказал, что пойдет на этот шаг, если конгресс не примет на следующей неделе нужного ему решения. В то же время президент признал свою вину за раскол конгресса и призвал его членов объединиться вокруг идеи более жесткой безопасности границ.

«Это вопрос морали, — заявил президент США. — Беззаконное состояние нашей южной границы представляет угрозу для безопасности и финансового благополучия всех американцев. Наш моральный долг — создать миграционную систему, которая защищает жизнь и рабочие места наших граждан. Сейчас настало время для конгресса показать миру, что Америка привержена прекращению незаконной миграции и выводу безжалостных койотов, картелей, наркоторговцев и торговцев людьми из бизнеса».

Президент подчеркнул, что перечисленные явления и есть реальные символы той «толерантности», которую показывают действующие в стране законы. Так, среди приглашенных им гостей была Дебра Бисселл, которая потеряла родителей в прошлом месяце после того, как их застрелил грабитель, который был нелегальным мигрантом. Она и члены ее семьи присутствовали на выступлении Трампа, и в этот момент речи он попросил их:

«Дебра, Хизер, Мэдисон, пожалуйста, встаньте. Немногие могут понять вашу боль. Но я никогда ее не забуду, и я буду бороться за память о Джеральде и Шерон, за то, что это никогда не должно повториться».

Трамп указал на караван из 2000 человек, который прибыл в мексиканский пограничный город, который находится напротив Игл-Пасс, штат Техас, в качестве новой угрозы для страны.

«Пока мы говорим, большие, организованные караваны идут маршем в Соединенные Штаты. Мы только что услышали, что мексиканские города, чтобы убрать нелегальных мигрантов из своих общин, берут грузовики и автобусы, чтобы доставить их в нашу страну в районы, где мало охраны границы. Сегодня я прошу вас защитить нашу очень опасную южную границу из любви и преданности нашим согражданам и нашей стране».

Напомним, строительство стены на границе США с Мексикой вызвало конфликт между президентом и Конгрессом США, когда последний отказался предоставить Трампу нужную для строительства сумму. В результате работа правительства была частично приостановлена более чем на месяц, оставив без зарплаты около 800 000 госслужащих. Возможность следующего шатдауна Трамп не исключает.