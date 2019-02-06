Чита, 6 февраля, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Авиапутешествие из Читы в Красноярск стало быстрее и вполовину дешевле. О субсидировании из федерального бюджета нового рейса Чита — Красноярск авиакомпании «Ангара» извещает сайт правительства Забайкальского края.

(сс) Gellinger Cамолет

«Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация» субсидирует 50% от стоимости билета, поэтому для пассажиров при покупке на сайте авиакомпании перелет обойдется в 7110 рублей в одну сторону», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, в Красноярск забайкальцы могут добраться также железнодорожным транспортом. Цена билета в плацкарте составляет 3,5 тысячи рублей, в купе — 5,3 тысячи рублей. Но авиасообщение до недавнего времени было возможно лишь с пересадкой и за цену, существенно выше, чем на субсидированном рейсе (почти 32 тысячи рублей в оба конца).

Отныне продолжительность полёта в одну сторону составляет два с половиной часа. Известно, что общий размер федеральной субсидии составляет 81 миллион рублей.

Как пояснил начальник отдела по взаимодействию с госорганами авиакомпании «Ангара» Александр Кайгородов, на данном рейсе будет работать самолет АН-148 вместимостью 75 мест. Полёты будут осуществляться два раза в неделю.

Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов подчеркнул важность межрегионального авиасообщения, отметив, что в регион прибывает много гостей, часто совершаются деловые поездки, а также жители края отправляются в гости к родным и друзьям в сибирский город.