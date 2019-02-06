Пермь, 6 февраля, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Бесплатная раздача продуктов питания с истекающий сроком годности — это частное дело владельцев магазинов. Они могут принимать решение о бесплатной раздаче таких товаров перед окончанием срока реализации. Такое мнение выразила депутат Пермской гордумы Надежда Агишева («Яблоко») в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя предложение депутата Госдумы Сергея Вострецова, которое он готов представить в парламенте РФ в виде законопроекта.

Уолтер Лэнгли. Еда бедняка. 1891

«Механизм установления сроков обеспечивает недопущение вреда здоровью покупателя, и в глобальном смысле он важнее, чем удовлетворение потребности в продуктах малоимущих. Надо бороться с бедностью, развивать конкуренцию и снижать давление на предпринимателей. Частные благотворительные проекты никто не отменяет, как и пропаганду разумного потребления. Но приоритет не в этом, а в обеспечении достойного существования россиян и развития механизмов эффективной социальной помощи», — подчеркнула Агишева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил в магазинах ввести практику бесплатной раздачи продуктов питания, срок годности которых истекает, а магазинам с такими акциями предоставлять налоговые преференции. Вострецов заявил о готовности представить в Госдуму соответствующий законопроект.