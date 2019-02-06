Марсель, Франция, 6 февраля, 2019, 09:01 — ИА Регнум. «Марсель» одержал победу над «Бордо» в матче 18-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Единственный гол в матче забил защитник «Марселя» Бубакар Камара на 42-й минуте. При этом «Бордо» играл в меньшинстве с 25-й минуты после удаления нападающего Самуэля Калу-Оджима.

На сегодняшний день «Марсель» занимает седьмое место в чемпионате Франции, на счету команды 34 очка после 23 матчей. «Бордо» идёт на 12-м месте, имея в активе 28 очков после 22 игр.

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