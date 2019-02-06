Нью-Йорк, США, 6 февраля, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Украина является одной из самых заминированных и опасных стран в мире, об этом сообщило Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По данным ООН, на востоке страны уже третий год подряд отмечается самое большое в мире число случаев подрыва на минах. За время военного конфликта погибли более 2,5 тыс. мирных жителей, в тяжелой гуманитарной ситуации оказались 4,4 млн человек, отметили в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского издания Global Finance, в глобальном рейтинге безопасности Украина заняла 12-е место с конца. Опаснее Украины были признаны Конго и Венесуэла, где продолжается попытка государственного переворота. Ситуация в Камеруне и Гондурасе несколько лучше.

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