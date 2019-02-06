Лос-Анджелес, США, 6 февраля, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Лиам Нисон отменил своё торжественное появление на премьере фильма «Снегоуборщик». Причиной этого стало его высказывание, которое в сети сочли расистским. Об этом 5 февраля сообщил портал Screen Rant.

Georges Biard Лиам Нисон

https://twitter.com/screenrant/status/1092978810964926464

Инсайдеры, близкие к продюсерам картины, сообщили: в сложившихся обстоятельствах проводить подобное мероприятие с появлением актера на красной дорожке — не лучшая идея. При этом саму премьеру фильма отменять не планируется.

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Напомним, Лиам Нисон в интервью журналистам заявил, что когда его знакомую изнасиловали, он некоторое время ходил по улицам с дубинкой, надеясь на то, что на него нападет какой-нибудь «черный ублюдок». Многие пользователи сети посчитали его высказывание расистским.