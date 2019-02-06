Пекин, 6 февраля, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Компания Xiaomi запатентовала линейку смартфонов с несколькими отверстиями в экране. Об этом сообщается на сайте Всемирного ведомства интеллектуальной собственности (ВОИС).

Xiaomi

На сайте организации размещены 24 изображения различных моделей смартфонов. Модели имеют безрамочный дизайн. Каждый смартфон оснащен, находящимися под дисплеем, датчиком приближения и датчиком освещения.

В отверстиях в левом в верхнем углу и в правом верхнем углу встроены камеры для селфи. Различия между аппаратами заключается в расположении отверстий и их форме. У одной из моделей камера располагается за экраном.

Читайте также: Xiaomi показала свой первый «гибкий» смартфон