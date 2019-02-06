Оренбург, 6 февраля, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Оренбургский правозащитник Владимир Тишин критически относится к инициативе бесплатно раздавать в магазинах продовольствие, срок годности которого истекает. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он назвал саму идею абсурдной и выразил опасение, что в случае реализации предложения за «халявой» потянется отнюдь не «целевая аудитория».

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

«То, что на уровне Госдумы решается вопрос, что делать с просрочкой в магазинах, — уже само по себе сюр, и обсуждать это не вижу смысла. Какую проблему хотели решить горе-нормотворцы этой инициативой, непонятно. Переложить заботу о неимущих с плеч государства на бизнес, заработать политические очки или всё это просто от нечего делать, чтобы было чем заняться?

К сожалению, все эксперименты по раздаче чего-либо бесплатного заканчивались у нас печально, можно сказать, что за «халявой» тянется не «целевая аудитория», а просто все любители бесплатного, вся идея превращается в абсурд — жаждущие бесплатного будут стоять в очереди наравне с неимущими, и придётся строить отдельные магазины для этих увеселений», — считает адвокат Владимир Тишин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов («Единая Россия») заявил о готовности выйти в Госдуму с законопроектом, который бы предусматривал бесплатную раздачу в магазинах продуктов питания с истекающим сроком годности. Торговым точкам, практикующим такие акции, надо давать налоговые льготы, считает парламентарий, а выбрасывание «просрочки» на мусорку называет кощунством.