Пьедрас-Неграс, Мексика, 6 февраля, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Очередная группа мигрантов из 1700 человек прибыла к границе США с Мексикой ко дню выступления президента США Дональда Трампа перед конгрессом, пишет австрийская газета Kurier.

Tomas Castelazo Мексиканский мигрант

5 февраля мигранты достигли пограничного мексиканского города Пьедрас-Неграс, расположенного недалеко от техасского Игл-Пасс.

По словам мэра Пьедрас-Неграса Клаудио Бреса Гарсы, 84% прибывших — уроженцы Гондураса, остальные — граждане Сальвадора и Никарагуа. Они отправились в путь из Гондураса на север 15 января.

В своем послании «О положении страны» к конгрессу Дональд Трамп в очередной раз заявил о необходимости строительства стены на границе с Мексикой. Напомним, именно спор о финансировании этой постройки стал причиной приостановки работы правительства США в декабре и январе.

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