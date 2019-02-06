Москва, 6 февраля, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Сегодня, 6 февраля, Госдума может рассмотреть законопроект о налоговых вычетах при покупке автомобиля на Дальнем Востоке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, соответствующий законопроект отсутствует в основном порядке работы нижней палаты парламента, однако присутствует в резерве на случай, если парламентарии обсудят все запланированные вопросы.

Деньги и автомобиль

Законопроектом предусматривается имущественный налоговый вычет по НДФЛ при ввозе на территорию РФ транспортного средства для личных и семейных нужд гражданином РФ, постоянным местом жительства которого является субъект РФ, входящий в состав Дальневосточного федерального округа. Вычет предлагается предоставлять в двойном размере понесенных налогоплательщиком расходов на приобретение и ввоз транспортного средства на территорию Российской Федерации, но не превышающем 1 млн рублей.

Однако профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам выступил против инициативы депутата от ЛДПР Андрея Андрейченко. Прежде всего, указал комитет, предлагаемые в проекте федерального закона изменения не соответствуют требованиям конституционного принципа всеобщности и равенства налогообложения, что «приведет к нарушению прав налогоплательщиков, постоянным местом жительства которых являются другие регионы РФ».

В предложенной норме также не уточняется способ подтверждения факта ввоза транспортного средства именно для личных и семейных нужд, что, по мнению комитета, «может повлечь необоснованное получение налогоплательщиками вычета при ввозе транспортных средств на территорию РФ, например, в целях продажи».

Против выступила и Счетная палата. По мнению аудиторов, предлагаемые изменения по стимулированию граждан в приобретении автомобилей за рубежом во многом нивелируют имеющийся уровень тарифной защиты, позволяющий отечественной автомобильной промышленности конкурировать с аналогичной продукцией иностранного производства.