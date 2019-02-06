Тюмень, 6 февраля, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Прокуратура Тюменской области проверила региональные тарифы на сбор, вывоз и утилизацию мусора и не нашла оснований для вмешательства. Надзорное ведомство направило поступившие обращения о несогласии с платой за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в Федеральную антимонопольную службу России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

В январе 2019 года в прокуратуру Тюменской области поступил ряд обращений от депутата региональной думы Тамары Казанцевой и общественников региона о завышенных, по их мнению, тарифах на мусор.

«По результатам проведенной проверки оснований для прокурорского вмешательства в настоящее время не установлено», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в Тюменской области тарифы на сбор, вывоз и утилизацию мусора менялись в 2019 году дважды. С 1 января был установлен тариф для собственников жилья в 5,04 рублей с квадратного метра в месяц. После возмущения тюменцев в социальных сетях и народного схода был изменён принцип взимания платы за мусор, и тариф по решению главы региона Александра Моора составил 139 рублей в месяц с прописанного в квартире человека.