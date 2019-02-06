Гамбург, Германия, 6 февраля, 2019, 08:38 — ИА Регнум. В Гамбурге Volkswagen представил Passat восьмого поколения, 6 февраля сообщается на сайте РБК.

Эмблема Volkswagen

На европейском рынке обновленный Passat появится в конце лета 2019 года. Он по-прежнему построен на платформе MQB и оснащается исключительно турбомоторами.

Passat будет оснащаться матричными светодиодными элементами. В задних фонарях появились бумеранги светодиодов, которые при торможении не увеличивают яркость, а просто меняют рисунок.

Салон машины оснащен новой цифровой панелью приборов с улучшенной графикой, розетками формата USB Type-C и обновленными медиасистемами с большим набором онлайн-сервисов, развлекательных приложений и сетевых магазинов. Passat восьмого поколения позволит автоматически платить за парковку, совершать покупки, дистанционно мониторить состояние автомобиля и передавать электронный ключ своим друзьям.

Подвеску автомобиля производители оснастили адаптивными амортизаторами с тонкой настройкой. Под капотом Passat 150-сильный двигатель 1,5 TSI.

Читайте также: Электрокроссовер Volkswagen I.D. Cross появится на рынке до 2024 года