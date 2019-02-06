Екатеринбург, 6 февраля, 2019, 08:36 — ИА Регнум. В Екатеринбурге осуждённые за участие и организацию массовых беспорядков на улице Депутатской обжаловали приговор суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд

«На данный момент аппеляционные жалобы поступают в суд и уже приняты от нескольких осуждённых и от двух адвокатов, один из которых представляет интересы Пестрикова», — уточнили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 21 января завершился громкий процесс о так называемой «бойне» на улице Депутатской. На скамье подсудимых оказались 19 человек, которым в зависимости от степени их причастности были предъявлены обвинения в организации или участии в массовых беспорядках.

В итоге Свердловский областной суд признал подсудимых виновными. Они были приговорены к лишению свободы от восьми с половиной до полутора лет.

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Напомним, что массовые беспорядки в Екатеринбурге на улице Депутатской произошли 3 сентября 2016 года. Накануне между участниками произошёл конфликт. В итоге 25 мужчин на восьми автомобилях отправились к четверым «обидчикам», находившимся в своём доме на улице Депутатской, чтобы выяснить отношения. Словесная перепалка переросла в драку, после чего был открыт огонь из огнестрельного оружия.

В результате массовых беспорядков 11 человек получили ранения, а двое скончались от полученных огнестрельных ран. По данным фактам было возбуждено несколько уголовных дел.