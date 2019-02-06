Лос-Анджелес, США, 6 февраля, 2019, 08:22 — ИА Регнум. Крис Пратт признался журналистам, что он очень нервничал перед тем, как попросить у Арнольда Шварценеггера руку и сердце его дочери Кэтрин Шварценеггер. Об этом 5 февраля сообщил журнал Сosmopolitan.

Цитата из к/ф «Хищник». Реж. Джон Мактирнан. 1987. США Арнольд Шварценеггер

Пратт сказал, что любой человек, ценящий традиции и просящий у отца руку и сердце его дочери чувствует «некоторую нервозность». Однако актер тут же добавил, что в этом и заключается вся прелесть. Позже Арнольд Шварценеггер сообщил корреспондентам издания, что он рад произошедшему.

«Она так счастлива, они оба так счастливы. Как я сказал ему, он такой приятный парень. Я люблю Криса — он потрясающий», — сказал Шварценеггер.

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Напомним, Крис Пратт объявил о помолвке с Кэтрин Шварценеггер 14 января 2018 года. Он опубликовал соответствующую запись на своей странице в Instagram.