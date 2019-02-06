Вашингтон, 6 февраля, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Успехи администрации президента США Дональда Трампа привели к «стремительному прогрессу» в экономике и наращиванию военной мощи. Соединенным Штатам теперь завидует весь мир, заявил Трамп в своем обращении к американскому конгрессу.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Последние два года Белый дом «в срочном, историческом темпе» решал проблемы, которые прежние лидеры игнорировали десятками лет. Этот стремительный прогресс сделал американскую экономику предметом зависти для всего мира, отметил глава США.

Трамп добавил, что американские вооруженные силы стали «самыми мощными» на свете и каждый день приносят США новые победы. Кроме того, «революция в энергетике» сделала Соединенные Штаты ведущим мировым производителем нефти и газа.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп в ходе выступления перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США также заявил о полномасштабном восстановлении американской армии, которое идет на протяжении двух последних лет. В частности, в США создается новейшая система противоракетной обороны.