Вашингтон, 6 февраля, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Вашингтон поддерживает венесуэльский народ и его «стремление к свободе». Об этом в ходе ежегодного послания к Конгрессу США заявил президент страны Дональд Трамп.

Nydailynews.com Дональд Трамп

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«Мы поддерживаем венесуэльский народ в его благородном стремлении к свободе, — говорится во фрагменте выступления американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

При этом Трамп осудил «жёсткость» режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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«Социалистическая политика (Мадуро — прим. ИА REGNUM ) привела эту нацию из самой богатой в Южной Америке в состояние крайней нищеты и отчаяния», — заключил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, политический кризис в Венесуэле разразился в январе 2019 года. После массовых акций протеста против действующего и законно избранного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом республики. Вашингтон, не раздумывая, сразу же признал оппозиционера в качестве главы государства. Сам Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота.

При этом Трамп не исключает возможности того, что американские военные силы будут отправлены в Венесуэлу на помощь оппозиционеру Хуану Гуайдо.