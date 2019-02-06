Берлин, 6 февраля, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Германия взяла на себя новые обязательства перед США об увеличении своих расходов на оборону. Однако Вашингтон остается не удовлетворен отсутствием конкретных планов, пишет немецкая газета Der Spiegel 6 февраля.

isafmedia Бундесвер

Правительство Германии представило в НАТО стратегический документ, предполагающий увеличение инвестиций в вооруженные силы (бундесвер) и их оборудование в размере сверх обещанных к 2024 году 1,5% ВВП. Это значит, что в период с 2014 по 2024 год расходы Германии на оборону увеличатся на 80% — с €33 млрд до €60 млрд, говорится в документе. Увеличение расходов планируется и после 2024 года.

Однако, как говорят источники в кругах НАТО, представленный документ не соответствует ожиданиям альянса и президента США Дональда Трампа — в Вашингтоне и Брюсселе хотят услышать конкретные цифры.

Даже в самой Германии не понимают, как можно достичь обещанных расходов в размере 1,5% ВВП к 2024 году, если, согласно финансовому планированию, к 2022 году они составят лишь 1,23% ВВП. Во внутренней политике идут жесткие дебаты о миллиардной «дыре» в финансовом планировании ближайших пяти лет. По словам вице-канцлера Олафа Шольца, ожидается сокращение налоговых поступлений на €5 млрд ежегодно.

США давно критикуют своих союзников по НАТО, и в первую очередь Германию, за малый вклад в оборону. США тратят на вооружение 3,5% своего ВВП, от союзников требуют вклада в размере 2% ВВП. На саммите НАТО в июле 2018 года Трамп пригрозил выходом США из альянса, если другие страны не будут выполнять свои обязательства.

В середине февраля в Брюсселе состоится встреча министров обороны стран НАТО. Вопросы обороны также станут одной из главных тем следующей Мюнхенской конференции по безопасности.