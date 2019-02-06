Луганск, 6 февраля, 2019, 07:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые формирования Украины семь раз нарушили режим прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 6 февраля официальный сайт оборонного ведомства.

John Crosby Миномётный обстрел

Под обстрелом оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Золотое-5, Калиново, Калиново-Борщеватое, Сокольники и Молодёжное.

Так, в районе Золотого-5 ВСУ применили крупнокалиберное стрелковое оружие. По Калиново украинские боевики выпустили в общей сложности десять мин калибра 82 мм и применили вооружение БМП.

В Калиново-Борщеватое прилетело восемь мин калибра 120 мм и четыре мины калибра 82 мм со стороны посёлка Новоалександровка. По Сокольникам ВСУ в ходе двух обстрелов выпустили 21 мину калибра 120 мм. Молодёжное обстреляли из 82-мм миномёта со стороны подконтрольного украинским силовикам населённого пункта Катериновка.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Напомним, сутками ранее вооружённые формирования Украины выпустили по территории ЛНР боле ста различных боеприпасов в ходе семи обстрелов.

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