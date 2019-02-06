Якутск, 6 февраля, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Жители России действительно бедствуют, но для изменения этой ситуации нужны действенные меры, а не пустой законопроект о бесплатной раздаче просроченных продуктов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя инициативу депутата Госдумы РФ Сергея Вострецова поощрять магазины за снабжение нуждающихся продуктами, до истечения срока годности которых остались хотя бы сутки.

Фирс Сергеевич Журавлев. Дети-нищие. 1860-е

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«Госдума превратилась в непонятную государственную структуру с высокой заработной платой, которую они не забывают себе повышать. Предлагаемые ею в последнее время законы — это просто издевательство над народом! Вот и это предложение — лоббирование интересов крупных торговых компаний и сетей, которые и так торгуют просроченным продуктом и товарами под видом акций. Предлагаемый закон лишь сделает это легальным бизнесом, а раздача продуктов нуждающимся обернётся лишь фарсом и показухой», — опасается Юрий Данилов.

При этом эксперт уверен, что помощь жителям России нужна, но не такая.

«Народ действительно уже бедствует. Об этом свидетельствует явное увеличение числа попрошаек и бездомных. Наверное, наши депутаты живут так далеко и высоко, что не могут видеть это. Горько и больно, господа!» — сказал Юрий Данилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, с предложением открывать в магазинах специальные отделы с бесплатными продуктами, у которых срок годности истекает хотя бы через сутки, выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Он назвал кощунством порядок выбрасывать не проданные продукты с истёкшим сроком годности на помойки и готов внести в федеральный парламент законопроект с целью внедрить бесплатную раздачу почти просроченных продуктов.

«Такие торговые компании надо поддерживать и предоставлять им налоговые льготы. Но это обязательно должна быть не разовая акция, а постоянная», — цитирует Вострецова «Российская газета».