Якутск, 6 февраля, 2019, 06:18 — ИА Регнум. Идея строительства дорог за деньги частных компаний приемлема, но такие трассы должны быть бесплатны, в том числе и для грузовых автомобилей. Такое мнение высказал депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Пункт приема оплаты на платном участке дороги

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Народный избранник выступил резко против законопроекта о строительстве на Севере платных дорог. Он не сомневается, что этот закон потом распространят на всю Россию, и не считает веским аргументом за взимание платы то, что «в некоторых местах дорог нет, и пусть они будут хоть за деньги».

«Некоторые места» — это, прежде всего, районы, где идёт добыча полезных ископаемых. И те самые частные дороги фактически будут строить добывающие компании. То есть дороги им нужны и так — но правительство даёт условным «Сургутнфтегазу», «Газпрому» и так далее заработать. Ведь окупаемость такой дороги, как признают в кабмине, составляет около 20 лет — так что компаниям просто хотят помочь в их собственных планах. За счёт кого? Конечно, за счёт жителей», — уверен депутат.

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Его не утешает то, что пока речь идёт только о сборе средств с грузовых автомобилей, так как это можно легко потом изменить с помощью поправок. Кроме того, сбор средств с грузовых машин тоже негативно скажется на жителях Севера, считает Федот Тумусов — ведь на них в населённые пункты везут в том числе продукты.

«И произойдёт ровно то, что уже происходило у нас в Якутии, в Ленском районе. Помните стрельбу на частной дороге «Сургутнефтегаза», когда человека, которому по ней ехать не разрешали, довели до этого? Дорогу в итоге сделали платной — и как раз стали брать деньги с грузовых машин. Цены на продукты в округе сразу взлетели», — напомнил депутат.

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При этом Федот Тумусов считает идею строительства дорог частными компаниями вполне приемлемой. Если эти дороги будут полностью бесплатными, иначе получится как с системой «Платон»: «вся прибыль частнику, все расходы — государству и людям».

«Когда речь идёт о Севере, и депутаты, и чиновники как будто забывают о тех тяжелейших условиях, в которых здесь живут люди. Они ведь стараются уехать при любой возможности (проблема только одна — «денег нет»). А государство вместо помощи пытается содрать последнюю рубашку, теперь ещё и платными дорогами», — с сожалением констатировал депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ предлагает законодательно закрепить платный проезд для грузовых машин по построенным на условиях ГЧП дорогам, которые не имеют альтернативного проезда. Документ касается только Севера России и уже принят в первом чтении.

Напомним, в Якутии на платной для грузовиков дороге «Сургутнефтегаза» уже неоднократно происходили неприятные инциденты. В 2015 году предприниматель из посёлка Пеледуй Валерий Лейкин в знак протеста против взимания платы за пользование дорогой перекрыл её у КПП «Сургутнефтегаза», стреляя из травматического оружия. История закончилась уголовным наказанием: Валерия Лейкина приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно, а компания заявила, что дорога является её собственностью, и её владельцы вправе взимать плату за проезд с предпринимателей, везущих товары из райцентра в населённые пункты.

Ещё один конфликт произошёл в декабре 2017 года. Тогда отказ «Сургутнефтегаза» пропустить машину с грузом через КПП бесплатно стал причиной повышения стоимости хлеба в селе Витим Ленского района Якутии до 70 рублей за булку.

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