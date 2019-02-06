Каракас, 6 февраля, 2019, 06:00 — ИА Регнум. Проведение новых выборов в венесуэльский парламент станет для президента страны Николаса Мадуро политическим самоубийством, заявил лидер оппозиции Хуан Гуайдо, пишет El Nacional.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо и Николас Мадуро

Комментируя заявление Мадуро о том, что в стране следует переизбрать парламент, лидер венесуэльской оппозиции, безосновательно считающий себя и.о. президента, назвал инициативу главы государства «политическим промахом».

Гуайдо заявил, что якобы у Мадуро сейчас шаткие позиции, и новые выборы в парламент докажут его «нелегитимность». Оппозиционер также оценил инициативу Мадуро как проявление «высокомерия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мадуро, выступая перед народом, сказал, что пора сменить парламент, раз оппозиция «хочет выборов». Гуайдо как глава Национальной ассамблеи (парламент) опасается таким образом потерять те законные политические позиции, которые у него есть.