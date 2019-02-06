Краснодар, 6 февраля, 2019, 04:05 — ИА Регнум. Американский актер и российский гражданин Стивен Сигал рассматривает вариант переезда в Краснодарский край вместе с семьей, сообщает «Стархит» со ссылкой на окружение артиста.

Цитата из к/ф «Во имя справедливости». Реж. Джон Флинн. 1991. США Стивен Сигал

Сообщается, что в качестве потенциальных мест жительства Сигал рассматривает Геленджик и Краснодар. Предположительно, такое решение актер принял из-за более мягкого климата на Кубани.

Информацию о готовящемся переезде подтвердила пресс-служба Корпорации развития Краснодарского края. По их словам, Сигал обратился с просьбой о предоставлении ему жилья в регионе. Он также поделился планами создать бизнес, связанный с производством вина.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года Стивен Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в подмосковной Электростали. Предполагалось, что артист займется бизнесом в сфере звукозаписи и издания музыкальной продукции.

Представители Сигала отметили, что таким образом артист решил легализовать свою деятельность в России.