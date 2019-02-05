Кишинёв, 6 февраля, 2019, 02:19 — ИА Регнум. Минувшие переговоры с российским президентом Владимиром Путиным прошли результативно относительно соглашения по торговле, заявил молдавский президент Игорь Додон, передает Sputnik.

Kremlin.ru Игорь Додон

Теперь, после переговоров, молдавские производители могут везти свою продукцию в Россию через Украину.

«В рамках встречи с президентом России обратил внимание, что Молдове выйдет намного дороже поставлять товары через Румынию, Беларусь и так далее, или искать путь через Турцию», — сказал Додон.

По его словам, для Кишинева молдавский президент попросил у российского коллеги сделать исключение, и Путин пошел ему на встречу:

«Если кто-то и сможет как-то объехать Украину, то мы не можем. Очень рад, что российский президент согласился».

Додон отметил, что уже десятки молдавских производителей консервов, вин, овощей, яблок экспортировали продукцию в Россию транзитом через украинскую территорию. Это принесет пользу как России, так и Молдавии, в том числе для развития торговых связей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договоренность с Путиным, о которой рассказал Додон, была достигнута на встрече в Москве 30 января. Обсуждались и политические вопросы, в том числе предстоящие выборы президента в Молдавии и Приднестровье.

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