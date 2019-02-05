Кишинёв, 6 февраля, 2019, 01:40 — ИА Регнум. Если бы выборы в парламент Молдавии прошли в ближайшее воскресенье и состоялись бы по партийной системе, то Партия социалистов получила бы большинство месте. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом свидетельствуют обнародованные 5 февраля данные опроса Международного республиканского института США.

Pdm.md Владимир Плахотнюк

Так, Партия социалистов получила бы 39% голосов, что на 7% по сравнению с октябрем 2018 года. За правящую Демпартии готовы проголосовать 14%, что на 2% больше, чем полгода назад. Объединившийся в блок ACUM три оппозиционные партии «Действие и солидарность», «Достоинство и правда» и Либерально-демократическая партия получили бы соответственно 13%, 9% и 2% голосов. Близка к прохождению в парламента партия «Шор» мэра Оргеева Илан Шор — у нее 5% при пороге в 6%. Далее следуют Партия коммунистов (3%), Наша партия (2%) и Либеральная партия (1%).

Самым популярным политиком Молдавии остается президент Игорь Додон. Его назвали политиком, которого поддерживают больше всего, 31%. Далее следуют лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду (14%), лидер Платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе (12%), лидер Демпартии Владимир Плахотнюк (10%), премьер Павел Филип (8%).

Опрос проводился с 5 декабря по 16 января, были опрошены1226 респондентов, погрешность составляет +/-2,8%.

Напомним, на парламентских выборах 24 февраля по партийной системе в Молдавии будут выбирать только половину парламента, а другую половину — по одномандатным округам, где больше шансов на победу — у правящей Демпартии. За переход к смешанной избирательной системе социалисты проголосовали вместе с демократами.