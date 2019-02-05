Мадрид, 6 февраля, 2019, 01:17 — ИА Регнум. Бывший глава Женералитета Каталонии и лидер партии JxCat Карлес Пучдемон продолжает верить в юридическую силу декларации о независимости 27 октября 2017 года и считает, что якобы неизбежный обвинительный приговор Верховного суда Испании организаторам референдума придаст легитимность будущему принятию решений для реализации «того, что уже постановил парламент и ратифицировал плебисцит», сообщает испанское издание La Vanguardia.

Convergència Democràtica de Catalunya Карлес Пучдемон

Таким образом Пучдемон выразился в ходе интервью, данного агентству Associated Press (AP). В нем он подчеркнул, что суд над каталонскими политиками станет «поворотным моментом» для движения за независимость региона. Бывший председатель Женералитета убежден: верховные судьи призна́ют вину обвиняемых каталонцев, а это, в свою очередь, вызовет реакцию борцов за отделение от Испании.

«Этот момент настанет, и когда это случится, мы получим полную легитимность, чтобы принимать решения», — провозгласил Карлес Пучдемон.

Он также настаивал на том, что, по его мнению, декларация о независимости Каталонии, принятая парламентом региона 27 октября позапрошлого года, сохраняет свою юридическую силу.

«Таков наш путь, и мы не дадим никому об этом забыть, потому что, несмотря на все препятствия, [декларация] по-прежнему действительна, и мы вправе задействовать ее, когда будем вполне убеждены и уверены, что можем это сделать», — предупредил бывший глава Каталонии.

Что касается самого судебного процесса, Пучдемон в который раз подчеркнул, что его прежние коллеги по Женералитету, находящиеся под следствием, будут иметь дело не с «актом правосудия», а с «мстительным актом».

«Мы оказываем им всю возможную поддержку, поскольку они страдают от чудовищно несправедливой и унизительной ситуации, и их используют в качестве примера», — посетовал политик.

Кроме того, он отметил, будто воспринимает как само собой разумеющееся, что после процесса испанские власти возобновят действие европейских ордеров на судебное преследование его и бывших министров, бежавших из страны. Несмотря на это, Пучдемон рассчитывает провести много лет на бельгийской территории.

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«Позволить мне гнить в изгнании, чтобы никто меня не слушал — также своего рода наказание. Тем не менее оптимальный сценарий — это чтобы меня не экстрадировали. Я проведу здесь много лет», — признался бывший председатель Женералитета.