Нью-Йорк, США, 6 февраля, 2019, 01:21 — ИА Регнум. Церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» в 2019 году будет впервые за 30 лет проходить без ведущего, сообщает президент телекомпании ABC Кэри Берк агентству Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оскар

Она отметила, что, несмотря на отсутствие главного ведущего церемонии, мероприятие будет «весьма захватывающим». Берк подчеркнула, что основной акцент будет сделан на знаменитостях, непосредственно вручающих награды в различных номинациях. Последний раз церемония вручения наград киноакадемии без ведущего проходила в 1989 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года американский комедийный актер Кевин Харт отказался от роли ведущего на 91-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» из-за скандала с его высказываниями в адрес сексуальных меньшинств в соцсетях. Позже, 9 января 2019 года, Харт подтвердил свой отказ вести церемонию.