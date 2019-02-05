Каракас, 6 февраля, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Несколько дней страны, входящие в ЕС, обсуждали пути решения венесуэльского кризиса, причем 15 государств признали Гуайдо, как только истек срок ультиматума Николасу Мадуро о проведении выборов. При этом Италия заблокировала проект декларации ЕС, которая должна была недвусмысленно указывать, что признание власти оппозиционного лидера было национальной прерогативой.

Иван Шилов ИА REGNUM Колизей

«Государства Европейского союза признают господина Хуана Гуайдо, председателя Национальной ассамблеи, исполняющим обязанности президента Венесуэлы», — говорилось в предложенном совместном заявлении, также содержащем призыв к «свободным, справедливым и демократическим выборам».

ABC подчеркивает, что хотя 1 февраля Европейский парламент устами своего председателя Антонио Таяни объявил о признании Гуайдо вслед за президентом США Дональдом Трампом и рядом латиноамериканских стран, этот жест не смог скрыть реальное положение дел. Европейский блок пошел трещинами, когда подтвердилось, что Рим не поддерживает венесуэльского оппозиционера, о чем заявил заместитель итальянского министра иностранных дел Манлио ди Стефано.

Испанское СМИ задается вопросом: почему же Италия предпочла присоединиться к России и не признавать легитимность власти лидера Национальной ассамблеи?

«Из заявления Ди Стефано следуют два факта: первый — что Италия порывает с консенсусом, более или менее достигнутым странами, входящими в Европейский союз, насчет которого у Австрии и Греции тоже есть свои оговорки; второй — который можно было наблюдать с того времени, как популисты из Лиги Севера (ультраправой) и Движения пяти звезд (M5E, антисистемного) пришли к власти — что отношения с Путиным находятся на подъеме», — пишет ABC.

Хотя очевидно, что симпатии заместителя премьер-министра Маттео Сальвини имеют много общего с гармонией взглядов Рима и Москвы, можно утверждать с определенностью: еще до него бывшие премьер-министры Италии Романо Проди и Сильвио Берлускони «поддавались чарам Кремля».

Впрочем, Италия не одинока в своем сопротивлении признанию Гуайдо. Когда министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковни спросили в понедельник в Брюсселе, собирается ли его страна последовать за лидерами Евросоюза, он ответил репортерам: «Нет, наша позиция остается четкой. Мы хотим увидеть свободное и справедливое голосование, чтобы народ Венесуэлы принял демократическое решение».