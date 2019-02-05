Мурманск, 6 февраля, 2019, 01:07 — ИА Регнум. Презентация литературных произведений саамских авторов начнется в 12:00 мск 6 февраля в Мурманске в областной библиотеке, сообщили в пресс-службе регионального Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям.

Саамы

«6 февраля саамы Кольского полуострова, а также их соседи из северных скандинавских регионов Норвегии, Швеции и Финляндии отмечают Международный день саамов», — отметили в пресс-службе.

В этот день в 11:00 мск в Мурманске у Дома Дружбы состоится торжественный митинг в честь дня саамов. После поздравлений состоятся выступления саамского фольклорного коллектива «Таввял иннк» и обряд исполнения желаний «Костер единения». Во время этого обряда принято загадывать желание.

«Шаманы говорят, что в этот день саамские духи благосклонны к людям, и все желания обязательно сбудутся», — отметили в пресс-службе.

В 12:00 мск состоится презентация новых книг саамских авторов в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке, а в 15:00 мск откроется выставки «Национальный костюм народа саами» в Мурманском областном краеведческом музее.

9 февраля в областном центре пройдет концерт «Дома Дружбы». Кроме того, гости мероприятия смогут поучаствовать в уличных мероприятиях, в том числе в катаниях на оленьих упряжках и хаски.

Напомним, Международный день саамов (малочисленный финно-угорский народ) празднуют 6 февраля. Праздник также отмечается в Финляндии и скандинавских странах.