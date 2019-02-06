Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 6 февраля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.

Следующий выпуск слушайте в 11:00 (время московское).

Слушайте выпуск также на сайте regnum.podster.fm/1135.