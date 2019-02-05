Москва, 6 февраля, 2019, 00:03 — ИА Регнум. У России имелись все основания не признавать выборы президента Украины в 2014 году, однако тогда возобладала «примиренческая» точка зрения, которая себя не оправдала. Теперь Москве следует учесть свои ошибки и не признавать результаты очередных выборов главы Украины 2019 года. Об этом 5 февраля заявил заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

«Реакция России будет чётко в рамках международного права, и она будет заключаться в том, что мы не признаём выборы, в которых нарушены все основополагающие принципы. Тогда, при первых выборах (в 2014 году) мы закрыли глаза на явно нарушение международного и внутреннего права. Возобладало понятие целесообразности — много говорилось о том, что «может быть». Жизнь показала: не надо нарушать законы. Нарушили — ничего не получили», — заявил Шишкин.

Теперь России необходимо действовать «чётко в рамках международного права», уверен он.

«Примерно 3 млн человек не будут допущены (на территориях независимых республик Донбасса), российские наблюдатели не допускаются, соответственно, мы с чистым сердцем, безо всяких эмоций, без крика и обличения говорим: эти выборы мы не признаём и точка», — предложил эксперт.

«О выборах можно говорить очень много, там действительно кипят страсти, но нужно понимать, что это шоу, которое не имеет никакого отношения и никак не влияет на взаимоотношения Украины и России и на то, как будет развиваться Украина. Пусть они там этим занимаются. Это личное дело Порошенко, Тимошенко или ещё кого-то из этих пауков. Какая разница для нас, да и для народа Украины? Никакой», — добавил он.

Напомним, что 4 февраля в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, согласно которому представителям России будет запрещено участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах главы государства и парламента Украины. Кроме того, президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении отдать приказ не пропускать в страну граждан России, которые будут находиться в составе наблюдателей ОБСЕ на выборах главы Украины 31 марта.