Вашингтон, 5 февраля, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Разработка новых вооружений Россией не поспособствует сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил 5 февраля представитель Пентагона Джонни Майкл.

Ультиматум США

«Разработка новых не соответствующих договору систем не способствует его сохранению, если они действительно хотят сохранить договор», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что президент Владимир Путин одобрил список мероприятий, представленный ему Генеральным штабом после того, как США объявили о приостановке выполнения обязательств по ДРСМД.

В частности, как сообщил министр, уже в 2019—2020 годах Россией будет разработан наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, а также будет создан ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.