Москва, 5 февраля, 2019, 23:41 — ИА Регнум. Заявление украинского шоумена Владимира Зеленского, зарегистрированного кандидатом в президенты Украины, не устроило европейских дипломатов. Об этом 5 февраля заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

«Интересна реакция послов на высказывание Зеленского. Они же как отреагировали: а вы не боитесь, что если вы сядете за стол переговоров с Путиным, вас сожгут? Если прочитать между строк: посол Франции ему говорит, как это вы сядете за стол переговоров? С ним только мы должны вести переговоры, вы не имеете права!» — заявил Килинкаров.

Ранее стало известно, что 23 января в представительстве Евросоюза на Украине состоялась встреча послов западных стран. По данным украинских СМИ, для сотрудников посольств беседа с Владимиром Зеленским получилась «обескураживающей», и после слов о намерении кандидата в случае своего избрания сесть за стол переговоров с Путиным, послы уточнили, «не боится ли он» последствий такого решения.

«Мы из этой фразы узнаём, что, оказывается, в Европе всё-таки знают, что на Украине есть радикалы, которые потенциально могут (устроить проблемы). В Европе упорно молчат и не замечают, что делают радикалы на украинских улицах. А тут вдруг говорят, вы не боитесь, что если сядете за стол переговоров, радикалы возьмут да снесут администрацию? Но главное другое. Европейцы чётко дают понять: вы не имеете права самостоятельно, без нас вести переговоры с Путиным», — считает Килинкаров.