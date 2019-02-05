Кишинёв, 5 февраля, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон опасается, что после выборов в парламент республики ситуация в стране может быть дестабилизирована. Об этом глава государства заявил в эфире передачи «Прямая линия» на телеканале Accent TV.

Kremlin.ru Президент Молдавии Игорь Додон

Додон заявил, что исполнительная власть в Молдавии, которую контролируют прозападные силы, могут задействовать административный ресурс, чтобы закрыть доступ на выборах по одномандатным округам неугодным правительству кандидатам.

«Я говорил наблюдателям, что на этапе избирательной кампании те, кто владеет административным ресурсом, могут пойти на исключение партии или кандидата от одномандатного округа», — сказал Додон.

Он подчеркнул, что в этом случае выборы могут быть признаны недействительными и ситуация в Молдавии будет дестабилизирована.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в парламент Молдавии состоятся 24 февраля. Они впервые будут проходить по смешанной избирательной системе. 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.