Киев, 5 февраля, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Главной задачей для Украины её президент Пётр Порошенко назвал преодоление бедности украинских граждан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Об этом Порошенко заявил 5 февраля на встрече с представителями Американской торговой палаты на Украине, которую транслировали ведущие телеканалы и интернет-ресурсы страны.

По словам Порошенко, он намерен обратить свое внимание на «преодоление бедности, создание мощного платежеспособного спроса внутри нашего государства».

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент, по оценкам целого ряда международных организаций, Украина за последние четыре года превратилась в беднейшую страну Европы.