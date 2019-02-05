Санкт-Петербург, 5 февраля, 2019, 21:45 — ИА Регнум. В честь наступления Нового года по восточному (лунному) календарю Дворцовый мост в Санкт-Петербурге расцвечен красной декоративной подсветкой.

Дарья Драй ИА REGNUM Красная декоративная подсветка Дворцового моста

«Подсветка выполнена с применением цветодинамического оборудования, управляемого интеллектуальной системой», — сообщили в СПб ГУП «Ленсвет», специалисты которого смонтировали праздничное освещение.

Дарья Драй ИА REGNUM Красная декоративная подсветка Дворцового моста

Дарья Драй ИА REGNUM Красная декоративная подсветка Дворцового моста

Эта символическая акция стала частью городского фестиваля «Китайский Новый год — веселый праздник весны». Впервые красная подсветка Дворцового моста была организована пять лет назад и с тех пор стала доброй традицией.

Дарья Драй ИА REGNUM Красная декоративная подсветка Дворцового моста

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления китайского Нового года

В Петербурге в эти дни состоится российско-китайский форум «Тенденции и перспективы взаимодействия в экономике, культуре, туризме», пройдет праздничный концерт национального оркестра Китая.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления китайского Нового года

Также будут организованы интерактивная выставка «живых» китайских народных картин с проекцией на 360 градусов, показательные выступления и мастер-класс по ушу и китайским шахматам, лекции о культуре и истории Китая.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления китайского Нового года

В 2019 году фестиваль «Китайский Новый год — веселый праздник весны» пройдет в Петербурге при поддержке правительства города Чунцин.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления китайского Нового года

В прошлом году, как отметили в Генеральном консульстве Китая в Санкт-Петербурге, министерство культуры КНР причислило петербургский фестиваль к одному из восьми важнейших проектов по празднованию китайского Нового года в мире.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления китайского Нового года

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления китайского Нового года

Праздничная подсветка будет включена на Дворцовом мосту в вечернее и ночное время ежедневно до 19 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления китайского Нового года

Читайте также: Путин поздравил буддистов России с Новым годом