Варшава, 5 февраля, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал указ о назначении полковника Кароля Моленду полномочным представителем по созданию в вооруженных силах Польши подразделений по борьбе с киберугрозами. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщают польские СМИ.

Army.mil Кибервойска

Блащак заявил, что перед полковником Моленду поставлены конкретные цели, связанные с угрозами кибербезопасности Польши и её виртуального пространства.

Глава Минобороны Польши пояснил, что новая структура будет действовать как интеграционная между существующим центром криптологии и инспекторами информатики.

После назначения полковник Моленду заявил, что первое подразделение польских кибервойск будет создано уже в 2019 году. Завершение формирований польских кибервойск будет осуществлено в 2020 году.

Главным военным заведением для польских кибервойск будет Военная техническая академия. Для этих целей при академии будет создан специальный лицей информатики.